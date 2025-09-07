かにかまでだしいらず、フライパンで簡単！残暑疲れにうれしい『かにかまの茶碗蒸し』

味つけや火加減がちょっと難しそうな茶碗蒸し。そこで今回、ご紹介するのが『かにかまの茶碗蒸し』です。

このレシピなら、かにかまのうまみでだし汁いらず。フライパンひとつで作れて、ぷるぷる食感に仕上がります。

食欲がない日でも、つるんと食べられる、ほっとするやさしい味わいです！

『かにかまの茶碗蒸し』のレシピ

材料（2人分）

卵……3個

かに風味かまぼこ……70g

貝割れ菜……1パック（約100g）

塩

しょうゆ

好みでごま油

作り方

（1）かにかまは幅1cmに切る。貝割れ菜は根元を切り、長さ1cmに切る。ボールに卵を割り入れ、菜箸を左右に動かしてしっかり溶きほぐし、水2と1/2カップ、塩、しょうゆ各小さじ1/2、かにかまを加えて混ぜる。

（2）フライパンに厚手のペーパータオルを敷いて耐熱の器※を入れ、（1）の卵液を注ぎ入れる。フライパンに高さ2cmくらいまで水を入れて強火にかけ、沸騰したらふたをして中火で10〜12分蒸す。火を止めて貝割れ菜をのせ、再びふたして1分蒸らす。好みでごま油少々をかけて食べる。

※フライパンに入れてふたができる高さのもの（口径18.5×高さ5.5cm、容量650mlが目安）を使用してください。

おいしく作るコツ

厚手のペーパータオルを敷いておくことで器が安定し、フライパンが傷つくのを防ぎます。なお、蒸している間はときどき様子をみて、湯がなくなりそうになったらたしてください。

少しハードルが高そうな茶碗蒸しですが、これなら材料も工程もシンプルなので、気負わずに作れます♪ ぜひ試してみてください。

（『オレンジページ』2025年8月17日号より）