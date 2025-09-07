タレントの優木まおみさんが、自身のインスタグラムを更新。ペットボトルを使ったトレーニング動画を配信しました。家にあるものを活用した約30分の手軽なエクササイズで、肩こりの改善や二の腕、腹筋などを鍛えることができるとのことです。



【写真を見る】【 優木まおみ 】 自宅でピラティス実践 「家にあるもので宅トレ」 ペットボトル1本で30分の手軽なエクササイズを紹介





優木さんは、「ペットボトル1.5リットルを使ってアームトレーニングな30分。30分くらいなら、ちょうど頑張れる！」とコメントを添えて動画を投稿。動画では、ダークグリーンのタンクトップと花柄のレギンスを着用した優木さんが、自宅で行うトレーニングを詳しく紹介しています。







優木さんは配信の冒頭で「今日はペットボトル1.5Lくらいの、2Lでもいいんですけどね。そちらを使って、トレーニングしていきたいと思います」と語りました。







優木さんは、これまでの経験から専用の道具を使ったトレーニングを行ってきましたが、「原点に帰ると、やっぱり家にあるもので宅トレっていうのは何とかしていきたい」という思いから、ペットボトルやタオルなど身近なものを活用したエクササイズを提案しています。







優木さんは、 座った姿勢でペットボトルを両手で持ち、前方に伸ばした状態から耳の横まで上げる動作を15回。体をねじりながらペットボトルを持ち上げる動作。ペットボトルを横に持ち、肩から腕を大きく回す動作を前後各5回。 仰向けになって腹筋をしながらペットボトルを足の間に通す動作などトレーニングを実践しながら紹介しました。







優木さんは、「この辺（肩）に血流がぶわーと巡ってくる気がしませんか？こう、生き返り、血が巡る！みたいな感じ。熱くなる。その後、普通に動かすと軽いって感じになる」と効果を説明しています。







優木さんは今回の配信について「サブスクリプションでこれから始めていくピラティスレッスンのお試しみたいな形で限定公開っていう感じ」と説明し、「まおみのピラティス部」として定期的にレッスン配信を行っていく意向を示しました。







【担当：芸能情報ステーション】