パンサー・尾形、初の韓国旅行中に「親子で絶望…」 妻のあいさんが写真公開
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）の妻・あいさんが7日、自身のインスタグラムを更新。韓国旅行中に絶望したショットを公開した。
【写真】「絶望…」パンサー・尾形＆娘の韓国旅行ショット
あいさんは投稿で、愛娘・さくらちゃんも含め家族3人で初めて韓国へ1泊2日の旅行に行ったことを報告。「毎年家族旅行の度に台風がやってきて、飛行機もホテルもキャンセルになる尾形家で、今年もまさかの韓国旅行を目前に台風が。。。だがしかし、土曜日出発前には晴れて、飛行機もちゃんと飛び、やっとまともに旅行いけるじゃんっっーー！！」と、念願だった旅をつづった。
しかし「で着いた韓国」「私達が着いた瞬間に滝のような雨が降ってきました！！！笑」「どうやら雨を連れてきてしまったみたいです」と説明した。
そして「『嘘だろ、、、、！！！』と親子で絶望している後ろ姿が同じでした。笑」と、尾形とさくらちゃんがどしゃぶりの景色を眺める後ろ姿の写真を公開した。
このほかにも、数々の料理の写真を公開し「でも、楽しめてます。最高です韓国！！」と締めくくった。
