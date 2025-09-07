兵庫県姫路市で創業130余年の歴史を持つ「まねき食品」は9月、国民的人気漫画「キン肉マン」と2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がコラボした新商品「超人タッグ弁当 ―但馬牛牛めし―」の販売を開始しました。兵庫が誇る但馬牛をふんだんに使用したお弁当に、限定のアクリルキーホルダーがセットになっています。

但馬牛ぎっしり！ 限定アクキー付きコラボ駅弁が誕生



「超人タッグ弁当 ―但馬牛牛めし―」は、大阪・関西万博の機運醸成と、兵庫の豊かな食文化の発信を目的として企画されたものです。弁当の主役は、兵庫県が誇るブランド牛「但馬牛」。甘辛く味付けされた牛肉がご飯の上にたっぷりと盛り付けられており、ボリューム感もたっぷり。パッケージには、キン肉マンとミャクミャクが劇画タッチで描かれた掛紙が使用されており、インパクト抜群です。

さらに、特典としてキン肉マンとミャクミャクの「オリジナルアクリルキーホルダー」がセットに。他ではなかなか見ることのできない組み合せは、思わずコレクションしたくなります。

「超人タッグ弁当 ―但馬牛牛めし―」商品概要と販売店舗一覧

【商品概要】

商品名：超人タッグ弁当 ―但馬牛牛めし―

希望小売価格：1,620円（税込）

発売日： 2025年9月1日（月）より順次

【販売店舗（※9月1日〜順次販売）】

JR姫路駅構内 まねき食品売店（4店舗）

・中央売店（JR姫路駅新幹線乗換口横）

・新幹線上り弁当売店（JR姫路駅新幹線上りホーム）

・新幹線下り弁当売店（JR姫路駅新幹線下りホーム）

・在来線下り弁当売店（JR姫路駅山陽本線下りホーム）

新大阪

・PLUSTA Bento 新大阪幹線乗換改札内

・PLUSTA Bento 新大阪幹線中央改札内

・PLUSTA 新大阪幹線中央改札内

・PLUSTA Bento 新大阪幹線南改札内

大阪

・まねき阪神うめだ本店

・まねき郄島屋大阪店

・まねき近鉄阿部野店

・まねき大丸心斎橋店

明石サービスエリア 上り売店

大阪国際空港（伊丹空港）内「空港専門大店」

東海道新幹線でも販売決定！

新大阪駅と京都駅の新幹線改札内での販売です。

※万博会場内での販売はありません。

人気キャラクターのコラボにより実現した、ボリューム満点のお弁当。旅のおともにはもちろん、記念グッズとしても楽しめそうです。新大阪駅や姫路駅などで見かけたら、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

