7日（日）、LaLa arena TOKYO-BAYで「エムットマッチ2025 Powered by MUFGバレーボール男子世界選手権壮行試合」が行われ、男子日本代表は男子イタリア代表と対戦した。

9月12日（金）に開幕する2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。本大会に向け、日本は6日（土）と7日（日）にイタリアとの壮行試合を行う。2日（火）と3日（水）に行われた男子ブルガリア代表との壮行試合では、両日ともに日本が勝利を収め、6日（土）に行われたイタリアとの第1戦はフルセットの末敗れた。

今回の対戦相手であるイタリアはFIVB世界ランキング2位の強豪だ。2022年に開催された前回大会の世界バレーでは優勝を飾っており、今年6月から8月にかけて行われたバレーボールネーションズリーグ2025では、銀メダルを獲得した。

日本はこの試合、アウトサイドヒッター（OH）に髙橋藍と石川祐希、ミドルブロッカー（MB）に小野寺太志と佐藤駿一郎、セッター（S）に永露元稀、オポジット（OP）に宮浦健人、リベロ（L）に小川智大をスタメンに起用した。

第1セットは、お互い安定したサイドアウトを見せ、序盤から接戦となる。しかし中盤以降、相手ディフェンスに切り返される場面が多くなり、イタリアにリードを奪われる。終盤にOHの甲斐優斗を投入するなど巻き返しを図るも追いつけず、21-25で日本はセットを落とした。

続く第2セットは、イタリアの効果的なサーブに押され序盤からリードを奪われる。永露に代わってSに起用された大宅真樹がMBを多く使ったトス回しを見せるも、前半の点差が響き、20-25で日本はこのセットも落とした。

第3セットは序盤から日本がペースを握る。日本は効果的なサーブで相手を乱し、リードを広げていく。終始リードを守り切った日本は第3セットを取り返した。

第4セット、第3セットの勢いそのままにOH石川、髙橋がコンスタントに得点を重ね、日本はブレイクを重ねる。しかしイタリアが高さのあるブロックから切り返し、試合はデュースにもつれ込む。両チーム好プレーの連続となり30点越えの接戦となるが、最後は32-34でセットを落とし、イタリアに敗れた。

安定した守備と多彩な攻撃で追い上げを見せた日本だが、高さのあるブロックと強力なサーブを見せたイタリアに敗戦を喫した。日本は次戦、9月13日（土）の15:00より男子トルコ代表との世界バレー初戦を迎える。

■試合結果

日本 1-3 イタリア

第1セット 21-25

第2セット 20-25

第3セット 25-16

第4セット 32-34