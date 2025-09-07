5日（金）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）の北海道イエロースターズが、現在募集中のクラウドファンディングの新たなリターン品をクラブ公式SNSで発表した。

北海道YSは10月のVリーグ開幕に向けて、9月27日（土）と28日（日）に大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツとプレシーズンマッチを開催。この試合を特別なものにするために、当日の会場として北海道内の大規模会場の一つである『北海きたえーる』を選択した。

その実現に向け、会場費や演出費を募るためのクラウドファンディングを9月1日（月）より開始。支援額によって、2025-26シーズンで惜しくも新ユニフォームに採用されなかった『幻の2ndユニフォーム』など、クラウドファンディングでしか手に入らない豪華賞品が用意されていた。

今回追加の限定商品として発表されたのは、2025-26シーズンの公式ポスター。こちらもクラウドファンディング限定で、今シーズンのスローガン『推ささる』や各選手がデザインされている。5,000円の支援で手に入れることが可能だ。

今回のクラウドファンディングはスポーツ専門クラウドファンディングサイト『スポチュニティ』から可能で、9月30日（火）の23:59に終了予定となっている。