◇MLB オリオールズ4×-3ドジャース（日本時間7日、オリオール・パーク）

オリオールズに2戦連続のサヨナラ負けを喫し、5連敗となったドジャース。ロバーツ監督が試合後に取材に応じ、好投した山本投手をたたえました。

山本投手はこの日、9回2アウトまでノーヒットノーランを継続する圧巻の投球を披露。ソロ本塁打を浴びて偉業達成とはならなかったものの、8回2/3で112球を投げて被安打1、奪三振10、与四球2、1失点と好投し、12勝目の権利を持ってマウンドを降ります。しかし、継投した投手陣がリードを守り切れず、サヨナラ負けを喫しました。

山本投手の活躍とチームの敗戦について、ロバーツ監督は「今日の山本投手は本当に素晴らしかったと思う。あれだけ良いピッチングを見せてくれた試合を落としてしまったのは、やはり悔しい。山本投手のあのパフォーマンスを無駄にしてしまったという点でも、非常にもったいない試合になってしまいました」と悔しさをにじませます。

8回終了時点で投球数が100を超えていた山本投手。9回にもマウンドに上げた理由について問われると「ノーノーを達成するチャンスがあると感じていたし、それに値すると思った。 チームの仲間たちもみんな彼のために気持ちを込めて応援していたし、私自身も心から達成してほしいと思っていました」と説明。

続けて9回2アウトから被弾したソロ本塁打について「悪い球ではなかったが、あのホームランを打たれ、完封もノーヒッターもなくなってしまった。 あの時点でもう十分投げてもらったと感じたので、残り1アウトを取るために交代させる判断をしました。ただ、それだけのことです」と述べました。

降板時には山本投手がスタンディングオベーションでたたえられる中、握手やハグを交わした後に何かを伝えていたロバーツ監督。その内容について問われると「『素晴らしい仕事をしたよ』と伝えたし、ファンに帽子を取って応えてほしいと言った。ファンは彼のために大きな声援を送ってくれていましたので」と内容を明かしました。