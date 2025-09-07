「24時間マラソン」のランナーを務めたSUPER EIGHTの横山裕（44）と村上信五（43）が7日放送の日本テレビ「あの頃からわたしたちは」（後3・00）に出演。ランナーを引き受けた理由を語った。

マラソンの3週間前に収録された同番組。村上が「マラソン、気を付けやほんまに。ようオファー受けたなと思って」と振ると、横山は「お願いされたしな。うれしいやん頼られたら。ありがたい、この年になって頼られることが多くなってきた。そういう位置でいたいし、頼られる人間でありたい」と心境を語った。

今年、メンバーが個々の活動で忙しくする中で、自身は1年間限定のソロプロジェクト「ROCK TO YOU」を立ち上げライブツアーを巡ることを決め活動。そんな中で韓国ドラマのオファーも来たといい「25年は挑戦というワードを掲げてたから、これはやらなあかんと思ってたら、24時間テレビのお話も来た。なんかつながっていった。そこはメンバーのおかげ」とオファー当時を振り返った。

さらに「挑戦というマインドになったのは、みんなが25年、ちゃんと動き出そうとしてたから」と、グループの存在が背中を押したと明かした。