「あなたの話してたよ」男性が本命女性のことを話題にしたくなる心理
同僚や友達から「〇〇君があなたの話してたよ」と言われたことありませんか？実はそれが“本命サイン”であることも少なくないんです。そこで今回は、男性が本命女性のことを話題にしたくなる心理について解説します。
とにかく気になって仕方ない
人は関心のあるものを自然と話題にします。だからこそ、彼が雑談の中でよくあなたの名前を出すなら、それは「無意識に考えてる」証拠。仕事や日常の何気ない会話にまで登場するのは、それだけあなたが特別な存在なのでしょう。
遠回しに好意に気づいてほしいから
直接「好き」とは言えなくても、わざと耳に入るように話すことで「好意に気づいてほしい」と思っているケースも。もし彼が近くであなたの名前を出したり、照れくさそうに話題を切り上げたりしていたら、“遠回しの告白”の可能性大です。
周囲に“お墨付き”をもらいたいから
男性が好きな女性のことを話題にするのは、仲間から「いい子だよね」とか「感じいいよね」と肯定的なリアクションが欲しいから。そんな“お墨付き”をもらうことで、男性は「自分の目に狂いはない」と自信を持とうとしているのかもしれません。
「彼があなたの話してたよ」と聞いたら、流さずにその男性の心理を想像してみてください。もしかしたら、それが恋の始まりの合図になるかもしれませんよ。
