【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『人生の動かし方が上手です』
｜総合運｜ ★★★★★
得意なことが増えていきます。これまで逆に、不得意なことや苦手なことだったかも知れません。困ったことが起きても冷静でいられることが多いでしょう。仕事や公の場では同じ土俵に立たないことや同じ目線にならないことを意識していきます。そうすることで、厄介な人が勝手に離れていきやすいようです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手のことや関係を上手くいかせる方法を、自分が一番わかっていると自信を持てるようです。幸せになる責任感みたいなものを大事にしていくでしょう。シングルの方は、相手を立てることが得意な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の天邪鬼なところを直そうとしています。
｜時期｜
9月12日 前向きになる ／ 9月14日 ライバルが動く
｜ラッキーアイテム｜
シュークリーム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞