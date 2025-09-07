【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『他の人と自然と距離を取るでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲で起きる変化や自分に起きる出来事についていくのが少し大変です。いつもとは違う自分が出てしまうこともあるでしょう。仕事や公の場では他者のことに口出しをしている余裕がないです。自分がやるべきことを抜けなく取り組んでいくしかない時でしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
平和に過ごすように意識しないと、関係が拗れていきやすいです。いつも通りに過ごしてしまうと、どうしてもふわふわしてしまうことがあるでしょう。シングルの方は、意固地になりやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の反応や行動がいつもより早めです。
｜時期｜
9月9日 関心が薄れる ／ 9月14日 愛を注がれる
｜ラッキーアイテム｜
バームクーヘン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞