【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では高望みしないでいましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
手放したくないものが多く、空回りしてしまうこともあるようです。それでまた不安になってしまう繰り返しの恐れがあります。仕事や公の場では、他の人に一番を取られてしまうことがあるようです。日々の自分のことをやっている限りはそれでも過ごしやすいでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
身近な人で手を打つなら、相手からの愛も感じられるようです。手が届かない人に目を向けてしまうと、どこから自分を変えて良いかがわからなくなるでしょう。シングルの方は、世間に馴染むのが得意ではない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がまだまだあなたの理想になろうとしています。
｜時期｜
9月8日 周囲の空気を読む ／ 9月13日 現実を受け止める
｜ラッキーアイテム｜
ビーフステーキ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞