「身体絞ったね」本田望結、ピタピタTシャツ姿で夏にサヨナラ「スタイル抜群」「写真集出して」
女優でフィギュアスケート選手の本田望結が6日にインスタグラムを更新。Tシャツ姿のオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】本田望結、抜群スタイルが強調されたタイトなTシャツ姿
本田が「さらばだ！ 夏！」と投稿したのはタイトなTシャツにカーゴパンツのオフショット。写真には、カジュアルな装いで街に佇む彼女の姿が収められている。
彼女のオフショットに、ファンからは「みゆちゃん身体絞ったね。スマートでいいね」「スタイル抜群」「写真集出してほしい。間違いなく売れる」などの声が相次いでいる。
■本田望結（ほんだみゆ）
2004年6月1日生まれ。京都府出身。2010年に子役としてCMデビュー。ドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）の次女役で注目を集める。以後、ドラマや映画で活躍。フィギュアスケーターとしても活動。10月スタートのドラマ『すべての恋が終わるとしても』（朝日放送・テレビ朝日系）にも出演している。
引用：「本田望結」インスタグラム（＠miyu_honda_official）
