ゴルフ5レディス最終日

女子ゴルフの国内ツアー・ゴルフ5レディス最終日が7日、千葉・GOLF5Cオークビレッヂ（6505ヤード、パー72）で開催された。今試合は5日の初日が荒天で中止になり、2日間36ホールの短縮競技に変更。その状況下、首位で出た柏原明日架（富士通）は5バーディー、2ボギーの69で回って通算11アンダーとし、2位で終えた。通算12アンダーでツアー初優勝の荒木優奈（Sky）には1打届かずも、「取り組んでいることはできている」と前向き。優勝した荒木については「隙がなかった。優勝者にふさわしい」と称賛の言葉を送った。

荒木の優勝が決まった瞬間、柏原は笑顔で勝者に拍手を送った。取材陣の前に立つとサバサバとした口調で言った。

「最後までやるべきことには集中できました。優勝した時よりも、取り組んでいることはできたと思います」

前半は1番パー4をはじめ、3バーディーを重ねて単独首位に立った。流れは柏原だったが、10番パー4で第1打が右のカート道にあたって、右がけ下に落ちるトラブルになった。ボールは木の下に止まっていたが、アンプレヤブルを選択し、1罰打を加えてボギー。11番パー4も第1打が右バンカーに入り、パーオンできずにスコアを落とした。その後、2バーディーでスコアを戻したが、同じ最終組で回った荒木には一歩届かなかった。

ただ、この2ホール以外のプレーには納得していた。課題にしている「左を怖がらずにフェードを打っていくこと」は、8月に6年ぶりのツアー優勝を飾ったNEC軽井沢72ゴルフトーナメントの時よりも「できていた回数は多かった」という。事実、「日本一アゴの高いバンカー」がグリーン左下にある17番パー3も、左サイドからフェードでピンを狙いにいった。そのことも踏まえ、柏原は言った。

「今日の荒木ちゃんは隙がなかったです。ショットが安定していましたし、優勝争いを重ねてきて、自信もあったんだと思います。優勝者にふさわしいゴルフでした」

次週はソニー日本女子プロ選手権。好調を維持する柏原が、ツアー4勝目とメジャー初Vを狙いにいく。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）