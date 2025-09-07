俳優のトム・ホランドが、新たなスパイダーマンのスーツのデザインに参加したという。シリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』で再び主演するトムは、今回衣装の制作にも参加したことを明かしている。



【写真】オタク心もくすぐる？スパイダーマンのスーツデザインに参加

LADbibleにトムはこう話す。「最新作ですごく楽しいのは、スーツのデザインだ。その過程に参加することで、やろうとしていることが理解できる」



そして、「なぜスーツが赤と青を基調としているのか」などを含めた「スーツにまつわるストーリー」にこだわっていると話したが、詳細については明かさなかった。



一方でトムは、シリーズ第4弾となる新作にファンが何を求めているかを知るため、インターネットで情報を集めていたと語り、「『スパイダーマン』の映画にファンが何を求めているかを理解しようと、ひたすらネットを見てたんだ。それがプレゼンでの僕の原動力となっていた」「プロデューサーたちはそんな僕にうんざりしていた時もあったと思うよ。でも、見てくれる人たちのために僕らは映画を作っているわけだから、それがすごく重要だと思うんだ」と続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）