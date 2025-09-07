サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が6日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。豪華メンバーでの食事会を振り返った。

MCの元TOKIO・松岡昌宏は以前から澤さんとはプライベートで食事に行くなどの交流があったと言い、「僕がすげえ覚えてるのが、お寿司屋さんに行ったって澤に聞いて。Qちゃんと…」と澤さんがシドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さんと食事に行ったとの話を振った。

澤さんは「Qちゃんと、吉田沙保里と3人で。国民栄誉賞3人で」と女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さんも一緒だったと告白。「ちょっといい所に行って…。だけど吉田沙保里が最初はそういう所に行き慣れてなかったので、飲みものはって言われて、カシスオレンジで！って」と話したとぶっちゃけて笑わせた。

当然カシスオレンジはなかったが「でもそこのお店の方が隣のバーの所まで走っていってくれて、カシスオレンジをそこで作ってくれた」と回顧。さらに「普通2杯目って遠慮するじゃないですか。カシスオレンジお代わりとか言って。お寿司屋さんで」とも暴露した。

松岡は笑いながら「いいよなあ。吉田さんも面白いですよね」と語り、澤さんは「面白い、面白い」と笑ってみせた。