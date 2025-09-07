料理研究家の桜井奈々が6日に自身のアメブロを更新。深夜に訪れた歯科医院での驚きの出来事をつづった。

この日、桜井は「ネットで調べて、とりあえずかけこんだ歯科 到着して、、5度見」「バブリーなギラギラ歯科」と歯科医院の外観に驚いたことを報告。「中に入るとサイン色紙だらけそして、、ジブリ美術館かと錯覚するほどトトロだらけ」と個性的な内装について説明した。

続けて「治療してもらいながら、、、海馬に語りかける。私、ここの歯科何かで見たことある？」と述べ「既視感ありすぎるこの地球。文字。まるで、、あいのり」とコメント。「あいのりだーー！つまり、、治療してるドクターは当時リアタイしてみていたアウトローさん」と、恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたメンバーの歯科医院であること説明した。

また「何せテンパリすぎな夜の歯科探し なんにも知らずに来ちゃった」と明かし「会計時に受付のお姉さんにここって？って聞いちゃいました」と告白。医院について「ドクターめちゃくちゃいい人すぎて感動」「深夜あいてる歯科、、みんないい人説」とつづり、ブログを締めくくった。