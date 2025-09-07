俳優の松本まりかが7日に自身のInstagramを更新。テレビ朝日金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』のクランクアップ記念に、“1日ピザ店長”になったことを報告した。

松本は「クランクアップ記念に1日ピザ店長。スタッフキャストの皆さま、本当にありがとうございました。沢山沢山支えてもらいました」とクランクアップを報告。「どんな時もみんな優しくて温かかった。それを肌で感じながら撮影ができました」と撮影中に感じたスタッフやキャストの印象を語った。

続けて、「度々差し入れすぎた？私のお手製焼き芋とかフルーツとか、塩飴とか、美味しい嬉しいって食べてくれるみんなのとびっきりの笑顔がどんなに嬉しかったか」と自身の差し入れを喜んでもらえたことをつづった。

さらに「沢山悩んだし正解を探し続けてきたけど、クランクアップにみんなの最高の笑顔が見れて嬉しくてほんとさいごよかったなって」「みんなーだいすきだぜー!!」と撮影が無事終了し安堵した様子を語った。

最後に「改めまして皆さま大大大感謝ですっ!!」と追加で感謝を述べ「ところでこの顔ナニ？」と視線をそらしたショットを公開し、投稿を締めくくった。