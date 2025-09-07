大ヒット中の映画『8番出口』のシンプルなルールが示す本質とは？「現代人の必須スキルが学べる」と東大卒国語講師が力説
―［貧困東大生・布施川天馬］―
みなさんは『8番出口』をご存じでしょうか？
コタケクリエイトが製作したホラーウォーキングシミュレーターゲームで、インディーズながら大反響を呼びました。
ありとあらゆるYouTuberがこぞって動画のネタに取り上げた上に、独特なゲームシステムは「8番ライク」と呼ばれるジャンルを確立したほど。
伝説的な大ヒットを飛ばした『8番出口』は、二宮和也氏を主演として実写映画となりました。
今年の8月に封切りとなった同作は、公開3日で興行収入9.5億超えと好調なようで、原作ゲームファンとしてはうれしい限りです。
そんな私も、公開初日に『8番出口』を観てきました。個人的には期待していた以上に面白かったので大満足ですが、「エンタメとしての面白さ」以上に、学び取れるメッセージがありました。
熱を帯びる受験戦争で失敗を許されない環境に置かれた今の学生こそ、この映画を観るべき。今回は、『8番出口』から現代社会を生き抜くために必要な能力を学びます。
◆カギはレジリエンス
「レジリエンス」という言葉があります。
もともと物理学で「弾力性」という意味ですが、昨今では転じて「失敗や挫折を乗り越えて、回復・適応する力」を指すようになりました。
例えば、担当プロジェクトの大幅遅延が確定したとします。担当者であるあなたの責任追及は必至で、関係各所から鬼のような突き上げを喰らっている。
「失敗してしまった」と認識したあなたは、きっと大きく落ち込むことでしょう。もしかしたら、体調を崩してしまうかもしれません。
ですが、友人知人の励ましや、へこたれない負けん気、精神力などを支えに「ここで終わってなるものか」と再起し、失敗を取り返すために遅延の原因分析と対策策定を急ぐことも、きっとできるはず。
なぜならば、失敗は確かに失敗ですが、たった一度のミスで終わってしまうほど、人生はやわな道ではないからです。
こうして立ち直ったあなたは、チームメンバーと協力しつつ、顧客や上司に現状報告と今後の対応プランを説明して信頼の回復を図り、納期調整の交渉までつつがなく終えることができました。
これこそが、「レジリエンス」。すなわち、「一度挫折しても、それを乗り越えて回復・適応する力」を指します。
冒頭で映画の話をしていた私が、なぜいきなり「レジリエンス」の話をしたのか？ それは、「『8番出口』が描き出す人の強さ」こそが、「レジリエンス」そのものだからです。
◆『8番出口』のシンプルなルールが示す本質
ゲーム『8番出口』のルールは非常にシンプルです。
一本の短い廊下を歩いて抜けるだけですが、この時、廊下内に「異変」が発生することがあります。仮に「異変」が起きたなら、来た道を引き返さなくてはなりません。
異変がなければ、前進する。異変があれば、引き返す。
そして、「正解」を引き続けた先に存在する「8番出口」から、外に出ること。
たったこれだけのルールが人々を惹きつけたのは、その奥深さにあるでしょう。巧妙かつユニークな異変を見つけ出す楽しみはもちろんのこと、真価は「異変がない時」にあります。
「ある」を示すのは簡単です。ひとつ例を引っ張ってくればいい。ですが、「ない」は証明できません。異変のない通路の中で、プレイヤーたちは常に「本当に異変がない」のか、「異変を見逃しているだけ」なのか、究極の二択を迫られます。
つまり、『8番出口』の本質は、自分を信じる心なのです。常に不確かな状況の中で、自分の決断だけを信じて、進退を決める。
ゲームだからよいですが、映画のように実際に入り込んだらと考えると、うすら寒いものがあります。仮に間違えてしまったら、「0番出口」からやり直しになるからです。
