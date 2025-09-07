Íá°á¤Ç²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¤ËÄ©¤ó¤À20Âå½÷À¤ÎÂç¼ºÇÔ¡£¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤ÎÃÙ¹ï¤ÇÂç·ö²Þ¡¢Èà»á¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£²Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2021Ç¯7·î29Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢¡²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¤Ï·ö²Þ¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Î»Ñ¤â¡Ä
¡¡²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Îø¿Í¤È°ì½ï¤Ë³¤¿åÍá¤ä²Æº×¤ê¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ç¹çÎ®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£ÉÔÂ¬¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤°¤é¤¤¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ºÎø¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÆó¿Í¤ÎÃç¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¡¢Âç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ú¥±¡¼¥¹¢¡ÛÇ°´ê¤ÎÍá°á¥Ç¡¼¥È¤ÇÂç·ö²Þ
¡¡Èà¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î²Æ¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºûËÜ¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤Ï¡ÖÎø¿Í¤ÈÍá°á¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥»¥Ã¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤ÈÃåÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Íá°á»Ñ¤òÈà¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²Ö²ÐÂç²ñÅöÆü¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÇÂçº®»¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò30Ê¬¤â²¡¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥µ¥í¥óÂ¦¤«¤éÍ½Ìó»þ¤ËÂÔ¤Ä²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ø¤»¤¤¤¼¤¤5Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡°Æ¤ÎÄê¡¢Èà¤È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºûËÜ¤µ¤ó¡£
¡ÖÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ø¤ÇÂÔ¤Á¤Ü¤¦¤±¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿Èà¤ÏÄ¶ÀäÉÔµ¡·ù¥â¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤Éµ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¢¡ÉÔµ¡·ù¤ÊÈà¤ËÂÐ¤·¤ÆµÕ¥®¥ì
¡¡µ¡·ù¤òÄ¾¤½¤¦¤È¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ëºûËÜ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤Ëµ¡·ù¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºûËÜ¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡ÖÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼Õ¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥±¥ó¥«¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢µÕ¥®¥ì¤ò¤«¤Þ¤¹»ä¤ËÂÐ¤·¤ÆÅöÁ³Èà¤â¥Ö¥Á¥®¥ì¤Þ¤¹¡£¡ØÃÙ¹ï¤·¤È¤¤¤Æ²¿¤À¡¢¤½¤Î¸À¤¤¤°¤µ¤Ï¡ª¡Ù¡Ø¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡Ù¡Ø¤½¤â¤½¤âÍá°á¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¡Ø¤Ï¤¡!?¡Ù¤ÈÄã¥ì¥Ù¥ë¤Î¥±¥ó¥«¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²°Âæ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÓÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹Æ»¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÆó¿Í¡£¤½¤·¤Æ¤È¤¦¤È¤¦¡Ä¡Ä¡£
¢¡¤Ä¤¤¤Ë¸Â³¦¡Ö¤ªÁ°¤È¤ÏÊÌ¤ì¤ë¡×
¡ÖÈà¤Ï¡Ø²Ö²Ð¸«¤¿¤¤¤Ê¤é°ì¿Í¤Ç¸«¤È¤±¡£¤ª¤Þ¤¨¤È¤Ï¤â¤¦ÊÌ¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ý¤Ä¤ó¤È¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿»ä¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊòÁ³¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Õ¤é¤Õ¤é¤È°ì¿Í¤ÇÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÜÅªÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÎø¿Í¤ÈÍá°á¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤éÎø¿Í¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ÈºûËÜ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Íá°á¤Ë¥º¥¿¥Ü¥í¤ÎÉ½¾ð¤Î¤Þ¤Þ°ì¿Í¤Ç¤µ¤Þ¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²Ö²Ð¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸«¾å¤²¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¾¯¤·ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿ºûËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤È¡Öµ¢¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¡¢¤Ò¤È¤ê¸ÉÆÈ¤Ëµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¡Ú¥±¡¼¥¹¡¡Û¹âÂ®Æ»Ï©¤¬¡ÈÍ½ÁÛ³°¡É¤ÎÂç½ÂÂÚ
¡¡¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÌîÍÎÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤Èà½÷¤È²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»öÁ°¤Ë¤É¤Î¾ì½ê¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡¢¼Ö¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÇ°Æþ¤ê¤ËÄ´¤Ù¤ÆÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢²¿¤È¤«»Å»ö¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ÆµÞ¤¤¤ÇÈà½÷¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î±ØÁ°¤«¤é²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Ï¹âÂ®¤Ç30Ê¬¤Îµ÷Î¥¡£»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¶á¤¯¤ÎSA¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ë¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¸«¤¨¤ë·ê¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ú¥±¡¼¥¹¡¡Û¹âÂ®Æ»Ï©¤¬¡ÈÍ½ÁÛ³°¡É¤ÎÂç½ÂÂÚ
¡¡¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÌîÍÎÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40Âå¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤Èà½÷¤È²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»öÁ°¤Ë¤É¤Î¾ì½ê¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡¢¼Ö¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÇ°Æþ¤ê¤ËÄ´¤Ù¤ÆÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢²¿¤È¤«»Å»ö¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ÆµÞ¤¤¤ÇÈà½÷¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î±ØÁ°¤«¤é²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Ï¹âÂ®¤Ç30Ê¬¤Îµ÷Î¥¡£»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¶á¤¯¤ÎSA¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ë¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¸«¤¨¤ë·ê¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£