北日本から西日本にかかる前線の影響で、日本海側を中心に8日(月)にかけて大雨のところがありそうです。

石川県と新潟県では、7日(日)夜のはじめごろから8日(月)の明け方にかけて線状降水帯が発生し大雨による災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害などに警戒をしてください。

7日午後9時の予想天気図です。北海道の北に低気圧があり日本海を通るようにして前線が大陸まで長くのびています。

8日にかけては前線が南下し、8日午前9時には山陰から北陸、東北にかけてかかる見込みです。

前線に向かってかなり暖かく湿った空気が流れ込むなどし、東日本や北日本では大気の状態が非常に不安定になりそうです。

8日にかけての雨と風の予想ですが、東北の日本海側にかかっていた発達した雨雲が次第に南へと移り、夜のはじめごろからは北陸で雨が強まるでしょう。

北陸での雨と風の予想です。石川県では、8日の未明から明け方にかけて、能登で雨が激しく降り、数時間大雨の状態が続くところがありそうです。

【8日正午までに予想される24時間降水量（多い所）】

新潟県 150ミリ

富山県 80ミリ

石川県 120ミリ

福井県 70ミリ

北陸では、7日夜のはじめごろから雨が激しく降るところがありそうです。

石川県各地の天気ですが、とくに能登で雨脚が強まりそうです。

線状降水帯が発生した場合は、長い時間大雨の状態が続き災害が発生する危険度が高まるおそれがありますが、その有無にかかわらず石川県など北陸では夜の暗い時間帯に大雨になるところがある見込みです。

7日、8日ともに石川県では加賀、能登で1時間に40ミリの激しい雨の降るところがあるでしょう。

北陸地方では、7日夕方から8日昼過ぎにかけて土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。