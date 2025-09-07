「我々は韓国より優れていた」教え子にしてやられホームで完敗も…アメリカ指揮官ポチェティーノが強気発言。中２日で日本と対戦
アジア勢との親善試合２連戦は、黒星スタートとなった。
マウリシオ・ポチェティーノ監督が率いるアメリカ代表が現地９月６日、韓国代表とホームで対戦。相手エースであり、ポチェティーノ監督のトッテナム時代の教え子、ソン・フンミン（現ロサンゼルスFC）に１ゴール１アシストを許し、０−２で完敗した。
とはいえ、指揮官は「内容では上回った」と強気だ。米大手スポーツメディア『ESPN』によれば、ポチェティーノ監督は試合後の会見で次のように語った。
「全体的に我々は韓国より優れていたと思う。しかし自陣エリアと相手のボックス内で冷静さを欠けば、厳しい結果になる。より多くのチャンスを作り出したため、試合を支配している感覚はあった。我々は上回っていたと思う。結果にはもちろん失望している。ただ、パフォーマンス全体としては...大幅な進歩だ。選手たちには『結果は必ず近いうちに訪れる』と伝えた」
北中米ワールドカップに開催国として出場するアメリカは、中２日で森保ジャパンと相まみえる。「必ず結果を掴める近いうち」に、日本戦は含まれるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
