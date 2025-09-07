「素敵なメダリストコラボ」卓球＆バドのトップアスリートが「眼福」2ショット！「どちらも美人さん」が乃木坂46ライブを堪能
乃木坂46のライブを堪能した平野美宇(左)と志田千陽(C)Getty Images
卓球女子団体で東京、パリの2大会連続五輪銀メダルの平野美宇が、9月7日までに自身のインスタグラムを更新。バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルを獲得した志田千陽とともに、乃木坂46のライブを鑑賞したことを報告した。
【写真】平野美宇と志田千陽の豪華“推し活”2ショットをチェック
平野はペンライトやマフラータオルを持って、志田との笑顔の2ショット写真を掲載。文面では「ちーちゃんと乃木坂46さんのLIVEへ 皆さん可愛すぎて、終わった後も可愛かったね〜と感想が止まらず、、笑 幸せな時間でした」と振り返った。
乃木坂46との縁にも触れ「パリオリンピック出場が決まった時もお花を送ってくださった乃木坂46さんのLIVEへ久しぶりに行くことができて嬉しかったです これからも全力で応援します」と宣言した。
また、後の投稿では「LIVEが終わった後お忙しい中ご挨拶とお写真まで撮っていただきました」と楽屋でのメンバーとの集合写真もアップ。平野は“推し”の賀喜遥香の名前がプリントされたタオルを手にしている。「乃木坂46の皆さんありがとうございました」と感謝を述べ「乃木坂の詩は昔から何度聞いても心に響きます 後ろを向くな正面を見ろ！ですね」と語り、ライブの余韻に浸りながら、今後も乃木坂46を全力で応援していく決意を示した。
卓球とバドミントンの五輪メダリストによる“競演”に、フォロワーは大興奮だ。「お二人とも大好きなので、そのお二人が仲良くされてるのがとってもとっても嬉しいです」「どちらも美人さん」「眼福です」「素敵なメダリストコラボ」「凄い組み合わせ」「美宇ちゃんと志田さんもアイドルに負けないくらいかわいい」といった書き込みがコメント欄に寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]