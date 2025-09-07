「素敵なメダリストコラボ」卓球＆バドのトップアスリートが「眼福」2ショット！「どちらも美人さん」が乃木坂46ライブを堪能

乃木坂46のライブを堪能した平野美宇(左)と志田千陽(C)Getty Images

卓球女子団体で東京、パリの2大会連続五輪銀メダルの平野美宇が、9月7日までに自身のインスタグラムを更新。バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルを獲得した志田千陽とともに、乃木坂46のライブを鑑賞したことを報告した。

【写真】平野美宇と志田千陽の豪華“推し活”2ショットをチェック

平野はペンライトやマフラータオルを持って、志田との笑顔の2ショット写真を掲載。文面では「ちーちゃんと乃木坂46さんのLIVEへ 皆さん可愛すぎて、終わった後も可愛かったね〜と感想が止まらず、、笑 幸せな時間でした」と振り返った。

乃木坂46との縁にも触れ「パリオリンピック出場が決まった時もお花を送ってくださった乃木坂46さんのLIVEへ久しぶりに行くことができて嬉しかったです これからも全力で応援します」と宣言した。