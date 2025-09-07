◇プロ野球パ・リーグ 楽天 4-2 ソフトバンク(7日、みずほPayPayドーム)

ここまで5連勝中のソフトバンクは逆転負けを喫し、9月初黒星を喫しました。なお同日に2位日本ハムが敗れたため、優勝マジックは1つ減って「15」に到達しました。

試合が動いたのは2回。ソフトバンク打線は対する楽天の先発・藤井聖投手の前に2アウトまで持ち込まれるも、連打で2、3塁の好機を迎えます。ここで打席に向かった野村勇選手は好機を生かし、先制タイムリーを放ちました。

しかし直後の3回表、ソフトバンクの先発・松本晴投手がボイト選手の同点ソロを被弾。さらに4回にも2アウト1塁の場面から太田光選手の勝ち越し2ランを浴びました。5回からは2番手・上茶谷大河投手がマウンドにあがるも、ボイト選手の2打席連続弾となるソロHRを被弾。3点リードと突き放されます。

それでも8回裏、再びソフトバンク打線が躍動。楽天の3番手・鈴木翔天投手の前に、先頭・周東佑京選手がレフトへの技ありヒットで出塁すると、牧原大成選手のゴロの間に2塁に進塁します。この1アウト2塁の好機で打席に向かった柳町達選手は、2球で2ストライクに追い込まれるも、4球目のスライダーをとらえ2点差に迫るタイムリーとしました。

さらに9回裏には、4番手・藤平尚真投手の前に先頭が四球を選び出塁します。続く代打・中村晃選手はゴロに倒れるも、ランナーは2塁へ進塁。その後、野村選手は三振に倒れるも、続く周東選手が四球を選び2アウト1、2塁としました。この好機で打席に向かった牧原選手はセカンド方向へ打球を放つと快足飛ばして1塁に駆け込みます。一時これはセーフ判定となるも、リクエストで覆り3アウト。反撃及ばず敗戦となりました。