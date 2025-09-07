「オリックス３−２日本ハム」（７日、京セラドーム大阪）

日本ハムが激痛の逆転負けで同一カード３連敗を喫してしまった。ソフトバンクも敗れたため、ゲーム差は４のままとなったが、ソフトバンクの優勝マジックは１５に減った。

先発・福島が２点リードの五回に１点を失うなど５回１／３を７安打１失点。１点リードの六回一死二、三塁のピンチで登板した２番手・宮西が宗を空振り三振に奪ったものの、２死としてから登板した３番手・玉井が紅林に同点タイムリーを許した。

勝ち越されたのは七回。４番手・斎藤が１死一、三塁のピンチを招くと代打・西野に右前への適時打を浴びてリードされた。

打線は剛腕のオリックス先発・山下を前にプレーボールの初回から４者連続空振り三振などを食らってから先制。二回２死からが見ものだった。石井、松本剛の連続四球で一、二塁とすると田宮がカウント１−１から１５５キロの直球を左方向へ運んだ打球は先制タイムリーとなった。

さらに前日６日に走塁ミスがあった清宮幸が五回に１０号ソロ。山下から５回まで１１三振を奪われた打線が２得点を入れたが、六回以降は思うような攻撃を展開できなかった。

５日は台風１５号の影響で東京駅発の新幹線が大幅に遅れるなどのトラブルに見舞われた日本ハム。１時間３０分遅れの１９時３０分開始となったオリックス戦では零封負けで自力優勝の可能性が消滅し、ソフトバンクの優勝マジック点灯を許した。６日も清宮幸の走塁ミスなどちぐはぐで逆転負け。悪夢のような３連敗となった。