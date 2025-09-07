【ボルティモア（米メリーランド州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの山本由伸は６日（日本時間７日）、敵地でのオリオールズ戦で先発して九回二死まで無安打に抑えたが、最後の１人にソロ本塁打を許し、日本人投手３人目の無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）の達成を逃した。

ドジャースは勝利まであと一死が取れず、３―４で２試合連続のサヨナラ負けで５連敗となった。

あと１人だった。無安打投球を続けていた山本は九回、空振り三振と中飛であっという間に二死とした。１番ホリデーに対し、２ボール１ストライクからの４球目、内角のカットボールをとらえられた。右越えの本塁打となり、快挙を逃した。「すごく悔しかった。最後は僕が選んだ球で、悔しさと、『やられたか』という、そんな感じだった」と山本。メジャー自己最多となる１１２球目だった。「いいコースにはいっていたけど、ちょうどカットボールにタイミングが合ってしまった。最近はすごくいい感覚で投げられている試合が多い。またこういう投球ができるように頑張りたい」。チームが逆転サヨナラ負けを喫しただけに、充実感をにじませつつも、喜びきれない複雑な表情を見せた。

救援陣があと一死を取れず、３点を奪われた。山本の１２勝目は消え、５連敗となった。ロバーツ監督は「こういう試合は、本当に振り返るのが難しい。ヨシノブの素晴らしい投球をきっかけに、少しずつ勢いをつけて、明日につなげていけるような感触があったが、すべてが一変してしまった。選手たちは本当によく戦ってくれたし、プレー内容に関しては何も文句はない。ただ、最後のプレッシャーのかかる場面で乗り越えることができなかった」と無念そうな表情で語った。

ノーヒットノーランは、大リーグの日本人投手では野茂英雄がドジャース時代の１９９６年９月１７日のロッキーズ戦とレッドソックス時代の２００１年４月４日のオリオールズ戦で、マリナーズの岩隈久志が１５年８月１２日のオリオールズ戦で達成している。山本はオリックス時代の２２、２３年に２年連続で達成していた。