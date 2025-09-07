大黒摩季、弟の死去報告「あまりの突然のことに翻弄され」悲痛な思いつづる
【モデルプレス＝2025/09/07】シンガーソングライターの大黒摩季が7日、自身のInstagramを更新。弟の礼騎さんが亡くなったことを公表した。
【写真】大黒摩季、実弟との思い出ショット
大黒は「昨日9／6のam2：31 愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と礼騎さんの死去を報告。「8／30札幌hitaruでのライブに家族で来て いつになく喜び楽しみ 珍しく丸ごと褒めてくれた 可愛い笑顔と昔を思い起こさせる様な照れ隠しの毒舌で元気一杯 次の日の帰りも両親のお墓参りを一緒にし娘達と嫁と家族で朗らかに過ごし空港まで送ってくれてほっとしていたものを それから3日と経たぬ9／3の夕方 再び脳出血で救急搬送されました」と生前の様子を明かした。
続けて「2021年に椎骨動脈乖離で死の淵を彷徨い奇跡的に生還してから今を大切に体を何より気づかって、リハビリも頑張り抜き、hitaruでは仲間達とゴルフに行こうと盛り上がれるほどPHOENIXの如く復活していたのに今回は全く別個所で右被殻出血により脳の中心部の動脈から出血し、脳幹までも損傷したことから運ばれた時には既に瞳孔反射も無く全身の機能も低下していましたが、心臓だけは『俺は生きたい』と言わんばかりに強く心拍を保っていました」とつづり、「家族、近しい仲間達とエネルギーを注ぎ続けましたが最後の山を越えようという昨日の未明、その心臓は力尽きあっという間にリズムを無くし父母のいる天に召されました」と言葉に。
「幸い私とお嫁さん、娘たちは最後の最後まで死神と闘った礼騎の勇姿を看取りどれだけ愛してるかを伝えることはできました」とし「あまりの突然のことに翻弄され、でも奇跡を信じていたので礼騎とご縁のある方々へのお知らせが今となってしまい申し訳ありません」と謝罪するとともに、支えてくれた周囲に感謝を伝え「どうか、ひとときでも彼との思い出を振り返りこの一途な生涯を褒めてくださることが最高の冥福と思います故献杯と共に皆様の愛を注いでやってください」と結んだ。
投稿では、礼騎さんへの思いを長文でつづっており、思い出の写真を多数アップしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大黒摩季、実弟との思い出ショット
◆大黒摩季、弟の死を報告
大黒は「昨日9／6のam2：31 愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と礼騎さんの死去を報告。「8／30札幌hitaruでのライブに家族で来て いつになく喜び楽しみ 珍しく丸ごと褒めてくれた 可愛い笑顔と昔を思い起こさせる様な照れ隠しの毒舌で元気一杯 次の日の帰りも両親のお墓参りを一緒にし娘達と嫁と家族で朗らかに過ごし空港まで送ってくれてほっとしていたものを それから3日と経たぬ9／3の夕方 再び脳出血で救急搬送されました」と生前の様子を明かした。
「幸い私とお嫁さん、娘たちは最後の最後まで死神と闘った礼騎の勇姿を看取りどれだけ愛してるかを伝えることはできました」とし「あまりの突然のことに翻弄され、でも奇跡を信じていたので礼騎とご縁のある方々へのお知らせが今となってしまい申し訳ありません」と謝罪するとともに、支えてくれた周囲に感謝を伝え「どうか、ひとときでも彼との思い出を振り返りこの一途な生涯を褒めてくださることが最高の冥福と思います故献杯と共に皆様の愛を注いでやってください」と結んだ。
投稿では、礼騎さんへの思いを長文でつづっており、思い出の写真を多数アップしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】