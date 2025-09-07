９月７日の札幌１１Ｒ・丹頂Ｓ（３歳上オープン、芝２６００メートル＝１２頭立て）は、９番人気のミステリーウェイ（セン７歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）が、見事な大逃げでオープン初勝利を挙げた。勝ち時計は２分４４秒８（稍重）。

後続を大きく引き離した逃走劇に場内がどよめいた。７番枠からすんなりハナを奪い、１週目のホームストレッチでは早くも大きくリードを広げた。２周目の３、４コーナーでは後続に差を詰められたが、直線で仕掛けると二枚腰で再加速。再びリードを広げて、最後は２着のゴールデンスナップに２馬身差をつけた。

ゴールして左手で大きくガッツポーズをつくった松本大輝騎手は「完璧に乗れた！」と興奮冷めやらぬ様子で検量室前に引き揚げてきた。さらに続けて「後ろを気にせずにこの馬の機嫌を悪くしないようにペースを維持して、コーナーでは動かず、直線、直線で引き離して、完璧な騎乗ができたと思います」と喜んだ。

小林調教師は「大逃げに関しては作戦通りでジョッキーと話はしていましたが、ここまで見事に決まるとは。すごくいいものを見せてもらいました。開業５年目で一番興奮しました。１０日競馬でしたので、社台ファームさんからいい状態で送ってきたもらったのも大きかったです」と、こちらも興奮を抑えきれない様子だった。