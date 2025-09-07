◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス最終日（７日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

首位タイからスタートした２０歳のルーキー荒木優奈（Ｓｋｙ）が、同じ最終組で回った好調の柏原明日架（富士通）に競り勝ち、ツアー初優勝を飾った。２番でボギーが先行したが、その後、５バーディー。６８で回り、通算１２アンダーで勝ちきった。

５日から３日間で開催される予定だったが、５日は台風１５号の影響で中止。２日間で３６ホールの短縮競技は熱戦となった。

柏原は前半の９ホールを３バーディー、ボギーなしの３３で回り、通算１１アンダーとして、ハーフターンでは単独首位と抜け出した。３週前のＮＥＣ軽井沢７２で６年ぶりの復活優勝。好調の２９歳は今季２勝目、通算４勝目に向けて順調にゲームを進めていたが、１０番パー４でトラブル発生。第１打が右サイドのカート道に着弾して右サイドの崖下へ。ボールは木の根元で打てずにアンプレアブル。第３打はグリーンを外した。第４打を５０センチに寄せて、ナイスボギーで耐えたが、続く１１番でもボギー。その後、ふたつバーディーを取り返したが、結果的に連続ボギーが響いて、荒木に惜敗した。

「１０番はカート道にはねて木の根元についてしまいました。でも、木の根元で止まらなければＯＢになったかもしれません。これをどうとらえるか、と考えました。やるべきことに集中できた。成長できたと思います。これから、もっともっと強い選手を目指します。来週（ソニー日本女子プロ選手権）を含めて、まだメジャーが３つあるので、メジャーにも勝ちたい」と柏原は胸を張って話した。

負けて強し。存在感を示した柏原は、初優勝した荒木を爽やかな表情で祝福。「荒木ちゃんは隙がなかった。優勝にふさわしいプレーをしていました」と勝者をたたえた。