旧車と呼ばれる古いオートバイを運転するグループ「旧車會」は、参加する年齢層が幅広いことや、なかには家族連れで参加するメンバーもいるなどの事情から日中、集団で走行することが多かった。ところが、今年の暑さによって事情が変わってきているという。ライターの宮添優氏が、夜に繰り出し「ナイツー」するグループが増えたことで、新しい迷惑を被っていると訴える住民の声をレポートする。

【写真】夜の駐車場に明るくなっているのは…

＊ ＊ ＊

観測史上最高など記録ずくめの高い気温が続き、街行く多くの人々がハンディファンを持ち歩き、男性が日傘をさすようになるなど、ライフスタイルさえも様変わりした。どんな立場の人も変化を迫られたようで、暑い夏は、暖かくなると出現し夏には最盛期を迎える「あの人たち」にも影響を及ぼしている。

「まだ昼にやられた方がマシ！ 夜涼しくなって、エアコンを切って窓を開けると、外からブンブン聞こえてくるから、結局窓を閉め切ってエアコンに頼るしかない。あの人たちのことを”虫と一緒”と言いましたが、正直、虫より迷惑ですよ」

こう怒りをあらわにするのは、埼玉県在住の専業主婦。近くのコンビニに現れる「旧車會」によって被る迷惑について、以前、筆者に語ってくれた女性である。最近の旧車會は、夕方から夜、ときには深夜にかけて出没するようになり、騒音によってほとんど眠れぬ夜もあると訴える。

「夜、寝てるでしょ、すると遠くから本当に虫の羽音のようにブーン、ブンブンって聞こえてくる。それで目が覚めちゃってね。すぐ近くにあるコンビニの駐車場が広くて、以前から暴走族風（筆者註・旧車會のこと）の若者がタムロしてたけど、最近は夕方とか夜とか、涼しくなってから出てくるようになったんですよ。パトカーも来るけどね、口頭で少し注意するだけで、お咎めなしなんだから」（埼玉県在住の専業主婦）

一般人から見たら単なる暴走族

旧車會事情に詳しい、アウトロー系雑誌のカメラマンがいう。

「夏になると、様々な旧車會チームが集い、多い時にはバイクなど数百台が連なって”ツーリング”をするんですが、最近はとにかく暑い。バイクに乗れば、風に当たって涼しいなんて言いますが、とても耐えられる暑さではない。なので、近頃はナイトツーリング、略して”ナイツー”が旧車會メンバーの間で流行りつつあります」（アウトロー系雑誌のカメラマン）

筆者もバイク乗りだが、近年の夏の高温は耐え難いものがある。確かに、バイクを走らせると風にあたり普通の気温なら爽快だが、今年のような高温では熱風と化す。また、停車の度にエンジン部分からの熱気が身体中に伝わり、もはやツーリングどころではない。だからなのか、旧車會は涼しい”ナイツー”を好むようになっているのだという。

「旧車會はかつて、暴走族とは違う、古いバイクを好む大人の集まりとされてきましたが、集団でナイツーまでやって、一般人から見たら単なる暴走族にしか見えませんよ（笑）。夜は静かですから、騒音もより際立つでしょう」（アウトロー系雑誌のカメラマン）

SNS上には、全国各地で行われている旧車會の「ナイツー」の様子が投稿され、深夜、コンビニやスーパーなどの駐車場にバイクや車など何十台も集まり、旧車會メンバーらが楽しそうに過ごしている動画、写真が確認できる。この、旧車會の集団を追いかけるように集まる「車」を巡っても、新たにトラブルが発生している。

敷地内を旧車會に占拠されることを繰り返されてきたという、千葉県内のスーパー店長が頭をかかえる。

「旧車會にはこれまで散々な目にあってきましたが、今年はあまりに暑いせいか、旧車會が夜に集まるようになりました。さらに、旧車會と一緒に走る車が、駐車中にずっとエンジンをかけっぱなしにしていて、エアコンの効いた車内で、メンバーが入れ替わり涼んでいる。近隣住人から、うるさい、眠れないと多くのクレームが来始めました。これまでは、お客様や近隣の方から、旧車會の被害にあって大変だねと同情の言葉をいただいていましたが、最近は”対応をしないお前らが悪い”と言われるようになりました。このままだと、商売、売り上げにも影響が出そうで、恐怖を感じています」（千葉県内のスーパー店長）

昼でも夜でも、暑かろうと寒かろうと、一般市民に迷惑をかけまくる旧車會。筆者の知る旧車會関係者の中には、暑すぎる夏が過ぎ、涼しい秋に向けて大規模なツーリング計画を立てている者も少なくない。過ごしやすい季節が近づくにつれ、旧車會の騒音に悩まされる市民も増えそうだ。