ブラデリスニューヨークから新ナイトブラ♡Sweet Night Bra誕生

補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」から、待望の新作ナイトブラ「Sweet Night Bra」が登場しました♡独自の特許構造と柔らかな綿混素材で、寝ている間も美しいバストラインをキープ。さらにトレンド感のある幾何学柄デザインで、おしゃれも忘れません。就寝時はもちろん、ヨガや軽いエクササイズにも使える24時間マルチ対応のブラレットとして、毎日のライフスタイルに寄り添うアイテムです♪

特許構造で立体シルエットを実現



「Sweet Night Bra」には、特許取得のオリジナルパターン（特許番号：第5185887号）を採用。

モールドカップと引き上げループの間に配されたメッシュテープがバストの大きさに合わせて伸縮し、自然な立体感を叶えます。

ずれ上がりを防止しつつ、通気性にも優れているので、快適な着用感が続きます。

肌に優しいスーピマ綿を使用



身生地には、最高級ランクのスーピマ綿をブレンドしたナイロン綿ベア天竺を使用。吸水性が高く、接触冷感機能もあるため、暑い季節や長時間の使用でもさらりと快適に過ごせます。

ナイトブラとしてはもちろん、日中のリラックスタイムやヨガなどの軽い運動にも活躍してくれます♡

モード感漂う幾何学デザイン



デザインは幾何学柄とボーダー柄を組み合わせ、スタイリッシュな雰囲気に。前中心はカシュクール仕様で幅広いバストサイズにフィットします。

カラーはブラック・パールグレー・ココアの3色展開で、どれも大人の女性にぴったり。セットショーツ（\3,520税込）も揃えて、トータルコーディネートを楽しめます。

24時間寄り添うブラで毎日を快適に♡



「Sweet Night Bra」（\6,380税込）は、就寝時から日中のリラックスタイム、軽いエクササイズまで幅広く活躍するマルチ対応アイテム。

特許構造による美シルエットと、スーピマ綿の優しい肌触りで、心地よくボディケアが続けられます。

ブラデリスニューヨークならではの機能性とデザイン性を兼ね備えた一枚を、ぜひあなたの毎日に取り入れてみてください♪