エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が7日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分、関西ローカル）に出演。

番組では「外国人問題を徹底総括！ 日本人ファーストを考える」をテーマに各パネリストが意見をぶつけ合った。

移民政策について立憲民主党の米山隆一衆院議員は「日本を維持するため受け入れざるを得ない」とパネルで見解を表示。フィフィは「さっきからこの米山さんの回答はすごく嫌い」とかみつくと、米山氏は「なんで？」。フィフィは「私は外国人なのではっきりと言わせていただきます」と宣言した。

フィフィが「人手不足なので、そこに外国人を穴埋めするのは現代の奴隷の発想ですよ」と主張すると、米山氏は「違いますよ」と否定。フィフィは「外国人の肩を持っているようで違いますよ」と話すと、米山氏が「反論していいですか」と言葉を挟むと、「あのね、議員さんなら最後まで話を聞いてください」と痛烈なパンチを繰り出した。

「そもそも論ですが、立憲民主党は政府は議論してましたって言ってたけど、議論してないから、いま問題が起きている」と激しく反論し、「私が言いたいのは土壌。外国人を受け入れる土壌がない」と具体例を挙げながら持論を展開した。

米山氏は「労働者として見ているのは当然だと思う」と自ら米国で働いたことを例に挙げながら真っ向から反論した。