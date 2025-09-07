¶âÈ±¥í¥ó¥°¤Î´¬¤È±¤ËÀÖ¤¤¥¹¥«¡¼¥Õ¡Ä¹äÎÏºÌ²êà·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡×¡ÖÊÑÁõ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡Ä¡×
¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÀÖ¤¤¥¹¥«¡¼¥Õ
¡¡½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¤Ë¥¹¥«¡¼¥Õ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡Á¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡Á¡×(Lemino)¤Ë¿Íµ¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥ÕÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¹äÎÏ¡£¶âÈ±¥í¥ó¥°¤Î´¬¤È±¤ò¿â¤é¤·¡¢ÀÖ¤¤¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÆ¬¤Ë´¬¤¤¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑÁõ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤ÊÑÁõ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÑÁõ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ªÈþ¤·¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Ø¥×¥Ð¡¼¥ó¡¡¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤½÷À¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£