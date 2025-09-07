¡Ö¤Í¤§Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡×Âç²Ï½÷Í¥¤Îà¼êºî¤ê¤¨¤Î¤Æù´¬¤á¤Ø¤Îµ¿Ìä¤Ë¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ¡Ö°ì¸ý¤Ç¤Ï¥à¥ê¡×¡ÖÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤í¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÌÌÇò¤¤¡×
¡Ö¤³¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤¬µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½é¥È¥é¥¤¤·¤¿¼êÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼êÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ¹â¤Ï¡Ö¿©ºà¤ò¤¤Á¤ó¤È»È¤¤ÀÚ¤ë¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤±¤É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÇã¤¤¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤ÎËÜÅö¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¡Öµ¯¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é²¿ºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¶¯Ç÷´ÑÇ°¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¤ª¤«¤²¤Çº£½µ¤Ï»Å»ö°Ê³°¤ÇÃ¯¤Ë¤â²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤¨¤Î¤Æù´¬¤¤Ã¤Æ¥ì¥·¥Ô¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¤±¤Éºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ½é¥È¥é¥¤¡×¤È¤³¤ÎÆü¤ÎÎÁÍý¤Î´°À®¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Í¤§¡¢Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¡£¥³¥ì¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê°ì¸ý¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¡©³ú¤ß¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©Ç®¤¹¤®¤Æ°ì²ó¸ý¤«¤é½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤è¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎÁÍý¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¤¨¤Î¤¤¬µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ö¤¨¤Î¤Æù´¬¤¡¢¡¢¡¢°ì¸ý¤Ç¤Ï¥à¥ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤Î¤¤Ã¤Æ嚙¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤í¤¦¡×¡Ö¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤ÎÁÍý¤Î²èÁü¾å¤²¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¤È»×¤Ã¤ÆÁÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¤À¤¤¤¿¤¤Ãã¿§¤¤ÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÑÌÌÇò¤¤¤Ê¤³¤Î¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈ¹â¤Ï2008Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆÆÉ±¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢24Ç¯¤Î¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î»ç¼°ÉôÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£