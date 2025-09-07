首相官邸は7日、石破茂首相（68＝自民党総裁）が午後6時から官邸で記者会見すると発表した。この日、首相が辞任の意向を固めたことを複数の政権幹部が明らかにしており、会見では辞任を正式表明する方向だ。

7月の参院選大敗を受けて党内から批判の声が上がり、事実上の“退陣勧告”となる総裁選前倒し要求が広がっていた。2日には森山裕幹事長ら党四役がそろって退任の意向を表明。5日には鈴木馨祐法相が石破内閣の閣僚として初めて前倒しに賛成する意向を表明した。また、ベテラン議員からも、前倒し是非の意思確認手続きが行われるあす8日より前に自発的辞任を求める声が上がっていた。

首相自身は参院選大敗直後に「政治空白をつくるべきではない」と続投を表明し、今月2日の両院議員総会でも当面の続投の意向を示していた。

この日、「辞任の意向を固めた」との報道を受けて、X（旧ツイッター）では「辞任の意向」「党の分断」「責任とり」「参院選敗北」「石破首相」など複数のワードがトレンド入り。

SNSでは「誤報でなければ、遅すぎる決断」「このまま辞めないのかと思っていた」「まだ意向を固めた報道なので信用できない」などの反応の一方で、「辞める必要ないよ！」「とりあえずお疲れ様でした」「完璧ではなかったにせよ近年の自民党総裁の中じゃ応援できたわ」などねぎらいの声も見られた。