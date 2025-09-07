◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(7日、バンテリンドーム)

巨人は5回裏、無死満塁でリリーフ登板した船迫大雅投手が中日を無失点に抑えました。

先発した横川凱投手は4回まで細川成也選手のソロホームランによる1失点で抑えました。しかし3点リードで迎え勝ち投手の権利がかかった5回、ヒットと四球で無死満塁のピンチを招くと岡林勇希選手へ押し出し四球。ここで阿部慎之助監督が船迫投手への交代を決断します。

2点リードの無死満塁という場面で登板した船迫投手。ここでいきなり前の打席ホームランの細川選手との勝負を迎えましたが、3球で追い込むと最後は低めのスライダーで空振り三振を奪いました。

さらに前日まで2試合連続ホームラン中のボスラー選手は浅いセンターフライに打ち取り、3塁走者のタッチアップを許さず。そして2死満塁で迎えた福永裕基選手との対決はファウルで粘られましたが、10球目のスライダーで空振り三振に打ち取りました。

絶体絶命のピンチに登板して見事な火消しを見せた船迫投手。福永選手から三振を奪うとガッツポーズを見せました。

船迫投手は前日6日の中日戦でも1イニングを2奪三振でパーフェクトリリーフ。連日の活躍にファンはSNSで「バサマに助けられた」「マジでナイス火消し！」「バサマありがとう(泣)」といった感謝のコメントを残していました。