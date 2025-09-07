ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢À¤³¦¥Ð¥ì¡¼Á°²ó²¦¼Ô¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÀËÇÔ Âè4S¤Ï32¡¼34¡¡¶¯²½»î¹ç2¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤ë¡¡13Æü¤Ë¥È¥ë¥³¤È½éÀï
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ì·èÄêÀï¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤Î½éÀï¤ò13Æü¤Ë·Þ¤¨¤ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¡£À¤³¦¥Ð¥ì¡¼Á°¡¢ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò7Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¤È¹Ô¤¤¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý3¡Ê21¡¼25¡¢20¡¼25¡¢25¡¼16¡¢32¡Ý34¡Ë¤ÇÇÔ¤ì2Ï¢ÇÔ¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼Á°¡¢4»î¹ç¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò2¾¡2ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê29¡Ë¡¢±ÊÏª¸µµ©¡Ê29¡Ë¡¢µÜ±º·ò¿Í¡Ê26¡Ë¡¢º´Æ£½Ù°ìÏº¡Ê25¡Ë¡¢郄¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ï¾®ÀîÃÒÂç¡Ê29¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
Á°Æü¤Î»î¹ç¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËöÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¡£2ÀïÌÜ¤Î¤³¤ÎÆü¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È½øÈ×¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£ÃæÈ×¤ËµÜ±º¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç11¡¼12¤È1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç21¡Ý25¤ÈÀè¼è¤µ¤ì¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹2m8cm¤ÈÌó8cm¹â¤¤Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤¾õ¶·¡£ÆüËÜ¤Ï°ìÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤Ç¤¤º2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤µ¤ì¤¿¡£Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÀÐÀî¤Î´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä郄¶¶¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¥ê¡¼¥É¡£¤½¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î»³ËÜÃÒÂç¡Ê30¡Ë¤Î¹¥¥ì¥·¡¼¥Ö¤ä¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡Ê21¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ÇÅÀº¹¤ò¹¤²25¡¼16¤Ç¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý2¤È¤·¤¿¡£
µÜ±º¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè4¥»¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¤â¸«¤»¤¿郄¶¶¤Î±¦¼ê¤ÇÂÇ¤Ä¤È¸«¤»¤«¤±¤Æº¸¼ê¤Ç²¡¤·¹þ¤àµ»¤¢¤ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¯ÂÇ¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì23¡Ý23¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¶¥¤ê¹ç¤¦¤â¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡¼3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÀÐÀî¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡Ö¹¶·â¤ÎÉôÊ¬¤Ç¾¯¤·¶ìÀï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤¿½¤Àµ¤·¤ÆÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤òÏÃ¤·¤¿¡£ÇòÇ®¤·¤¿Âè4¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦»î¹ç¤ò¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÉ½¾´Âæ¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤¦°ìÅÙµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿郄¶¶¤Ï¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤â¤Á¤í¤ó¼ý³Ï¤â¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤È¤¹¤ëÅÀ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Áê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼Á°¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°ì¤ÄÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¶¯²½»î¹ç¡Û¢¨ÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥»¥Ã¥È¤¢¤ê
¢£vs¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯15°Ì¡Ë
2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡» 4 ¡¼ 0¡¡
3Æü¡Ê¿å¡Ë¡» 3 ¡¼ 2
¢£vs¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¡Ë
6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ü 2 ¡¼ 3
7Æü¡ÊÆü¡Ë¡ü 1 ¡¼ 3
¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼ÆüÄø¡Û³«ºÅÃÏ¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
¢£Í½Áª¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëG¡Ë
13Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§00¡Á¡¡vs ¥È¥ë¥³
15Æü¡Ê·î¡Ë15¡§00¡Á¡¡vs ¥«¥Ê¥À
17Æü¡Ê¿å¡Ë22¡§30¡Á¡¡vs ¥ê¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
21Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
22Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
24Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
25Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
27Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
28Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡