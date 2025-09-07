マギー、“ホテルライク”な部屋でまったり「マギちゃんのお家????」「素敵なお部屋」
モデルのマギー（33）が、7日までに自身のインスタグラムを更新。モデルルームのようにきれいに整った空間でくつろぐ動画を公開し、「マギちゃんのお家????」「素敵なお部屋」と反響を呼んでいる。
【写真】「マギちゃんのお家????」マギーが披露した“ホテルライク”な部屋
マギーは「まだ途中...」と前置きしながら、生活感を感じさせない洗練された空間を披露。「人生ずーっと生活感のないすっきりとしたお部屋が好きで、アートやお花で色を足して遊ぶのが好き」と、部屋へのこだわりを明かした。
また、「アメリカンガールなお部屋から始まって、シャビーにどっぷりハマり、その後インダストリアルにハマり、、ここ7.8年くらいはモダンでホテルライクが好み」とこれまでのインテリアの好みの変化について明かし、「世界で見て回ったホテルがインスピレーションになることが多いです」と伝えた。
この投稿にはほかにも、「雰囲気素敵すぎる…」「美しい」などのコメントが寄せられている。
