◇MLB オリオールズ―ドジャース（日本時間8日、オリオール・パーク）

オリオールズに2連敗を喫し、カード負け越しが確定しているドジャース。明日8日(日本時間)は菅野智之投手の先発登板が予定されており、6日の大谷翔平選手、7日の山本由伸投手に続いて、カード3連戦全てで日本人投手がマウンドへ上がることとなります。

オリオールズとのカード初戦となった6日には、大谷翔平選手が先発。元々9日のロッキーズ戦での先発が予定されていたものの、タイラー・グラスノー投手の登板回避によって前倒しでのマウンドとなりました。緊急登板となった大谷選手でしたが、13球が160キロを超えと驚異の数字をたたき出し、3回2/3で70球を投げて被安打3、奪三振5、与四球1、無失点と力投。今季ここまで12試合に先発して1勝1敗、防御率3.75を記録しています。

続く7日のカード2戦目には、チームトップの11勝を誇る山本由伸投手が先発。山本投手は4回以降一人のランナーも許さず、9回2アウトまで相手打線をノーヒットノーランに封じる好投を見せます。偉業達成まであと一人の場面でソロ本塁打を被弾したものの、2点リードで勝利投手の権利を持って降板。継投した投手陣がリードを守れず12勝目を逃しましたが、8回2/3で112球を投げて被安打1、奪三振10、与四球2、1失点と圧巻の投球を見せました。山本投手は今季ここまで27試合に先発して11勝8敗、防御率2.72を記録しています。

明日8日先発予定の菅野投手は、今季ここまでチームトップの10勝をマーク。しかし、前回登板となった日本時間1日のジャイアンツ戦では3回1/3で80球を投げて被安打10、奪三振4、与四球1、自己ワーストタイの7失点で降板し、7敗目を喫していました。今季ここまで26試合に先発して10勝7敗、防御率4.41を記録しており、チームの連勝を「6」に伸ばす投球が期待されています。

菅野投手に対し、ドジャースはクレイトン・カーショー投手が先発予定。カーショー投手は今季ここまで9勝2敗、防御率3.28を記録しており、好投で5連敗中のチームを救えるか注目です。