プロ野球・中日は7日、岡田俊哉投手が今シーズン限りで現役を引退することを発表。同日引退会見が行われました。

岡田投手は智弁和歌山高校から2009年ドラフト1位で中日に入団。

切れ味鋭いスライダーを武器に中日一筋16年を過ごしていました。プロ4年目の2013年に初登板を果たすと、その年66試合に登板し飛躍の1年に。2016年には強化試合で侍ジャパンに初選出。翌年のWBCでも日の丸を背負い世界の舞台で活躍してきました。

しかし23年、春季キャンプ中の練習試合で右大腿骨を骨折。この大けがで長期離脱となり、オフには育成選手として再契約していました。

4月30日に2年ぶりに支配下契約をもぎとると、今季は3試合（内1先発）で防御率8.59でした。

岡田投手が引退を決めたのは最近とのことで「大腿骨骨折の怪我をしてから球団にはずっとサポートしていただき、待ってもらっている状態だった。ずっと現役でいたい気持ちはありましたが、そこは勝負の世界なので、結果が出なかったので、引退という流れになった」と心中を明かします。

「結果が出て活躍できている時も苦しかったですし、怪我をしている時ももちろん苦しかったですけれど、たくさんのことを経験できたと思っているので、すごく濃い16年間だと思っています。キャラ的に後輩も結構いろいろ絡んでくれるので、最後はみんなで楽しんでやりたいなと思います」と引退会見で話しました。