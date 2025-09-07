サメによる襲撃があった海岸に派遣された警官＝６日、豪シドニー/Nine News

（ＣＮＮ）オーストラリア東部のシドニー近郊の海岸で、男性がサメに襲われ死亡する事故があり、当局がサメの捜索を行っている。

警察によると、死亡したのはマーキュリー・プシラキスさん（５７）。６日にシドニー北部のロングリーフビーチの沖合約１００メートルで、サーフィン中に大型のサメに襲われた。シドニーでサメに襲われて人が死亡したのは１９６３年以降で２件目となる。

ＣＮＮ提携局９ニュースによると、ドローンを使って、閉鎖されたビーチでサメの活動の兆候がないか捜索が行われている。

午前１０時過ぎに男性がけがをしているとの通報があり、救急隊が現場に駆け付けた。プシラキスさんは浜に運ばれた後、死亡が確認された。

目撃者は地元メディアに対し、「かまれたくない」と叫んでいる男性を見たと明らかにした。海面に大きな背びれが現れたという。

ニューサウスウェールズ州警察のスチュアート・トムソン警部によると、プシラキスさんはサーフボードごと海に引きずり込まれ、手足を失った。友人たちはなんとか岸に戻り、まもなく体が海面に浮かび上がった。数人が救助に向かったが、蘇生はかなわなかったという。

警察と専門家は遺体やサーフボードの破片、目撃情報を基にサメの種類を特定しようとしている。ドローンを使った上空からの監視も続いており、ビーチは閉鎖された。

シドニー周辺で、サメによる襲撃で死者が出るのはまれ。２０２２年にはリトルベイビーチでダイビング教官のサイモン・ネリストさんがホオジロザメに襲われ死亡した。それ以前の死者は１９６３年に女性がミドルハーバーの浅瀬でサメに襲われた事例だった。

地元メディアによれば、ニューサウスウェールズ州では毎年９月から翌年夏にかけ、約２２０キロにわたり５１カ所の海岸にサメよけのネットを設置している。州当局によると、サメは一年中生息しているが、気象や海況、餌の状況によって出没が増えることがある。