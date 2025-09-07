◆バレーボール男子 強化試合第４戦（７日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）

世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同２位で前回２０２２年世界選手権王者のイタリアと対戦した。

セットカウント１―２で迎えた第４セット。宮浦健人のサービスエースで先制すると高橋藍、石川祐希も得点。７―４とし、相手がタイムアウトを要求した。その後も日本は流れを切らさず、宮浦、藍ら主力が躍動。１４―９からセッターの大宅真樹が体勢を崩しながらトスを上げ、宮浦がライトから強烈な一本を決めた。

中盤以降は徐々に相手に差を詰められた。最大６点差あったが、高さのあるブロックに攻撃を阻まれ、１９―１９と同点に。それでも、宮浦がライトからスパイクを決め、２１―２０とすると２２点目も続けて奪った。石川もレフトからクロスにスパイクを打ち込み、２３―２１に。しかし、３連続得点を許して２３―２４と大ピンチに。タイムアウトを取り、直後に相手のサーブミスで２４―２４とした。２７―２７と白熱した試合は西本圭吾がブロックポイントを奪い、この日一番の大歓声が起きた。宮浦、石川のスパイクなどで粘りを見せたが、３２―３４と屈した。世界選手権前最後の一戦で格上相手に勝利はならなかった。