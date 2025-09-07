※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との不適切な関係を疑われ、夫婦仲に深刻な溝が生じます。しかし、真に関係を持っていたのは藤枝と芹であり、その事実は芹の夫・蓮斗によって暴かれます。まもなくして藤枝の妻にも知られることとなり、藤枝も離婚、2人は慰謝料を請求されることに。藤枝は「これで一緒になれる」と語りますが、芹にその気はなく困惑します。本部長に呼び出された芹は、藤枝を一方的に非難し涙ながらに訴えますが、私的関係のみでは懲戒は難しく、部署異動が検討されていました。それから一週間が経ち…。



■芹への熱い思いを聞かされる草太

■藤枝の不気味な笑顔に思わず…■不穏な気配をまとう藤枝に胸がざわつく藤枝は芹と草太の間で何があったのかを知らず、芹とは互いに想い合っていると信じ込んでいました。そして、「やっと彼女を手に入れられた気がする」と口にします。その時の藤枝の笑みはどこか不気味で、草太は思わず背筋が冷たくなるのを感じ、「少し危うい感じがする…」と藤枝の行く末を案じます。その夜、草太は妻に何やら相談を持ちかけたようです。はたして、彼の胸中にはどんな思惑が…？(スズ)