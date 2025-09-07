µð¿Í¡¡Á¥Ç÷¤Î15µå¤À¡ªÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Îµß¹¥±ç¡¡²£Àîµß¤Ã¤¿¥Á¡¼¥àµß¤Ã¤¿Íº¶«¤Ó¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬7Æü¡¢ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤Î5²óÌµ»àËþÎÝ¤Ç2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£Âç¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ëº²¤Î15µå¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢4²ó¤Ëµö¤·¤¿ºÙÀî¤Ø¤Î¥½¥í¤Ë¤è¤ë1¼ºÅÀ¤Ë¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¿ÀèÈ¯¤Î²£Àî¤¬5²ó¤ËÍð¤ì¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£²£Àî¤ÏÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¾¾ÍÕ¤ÎÂåÂÇ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÄÔËÜ¤ËÃæ±Û¤¨¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¤Ë»Íµå¡¢ÅÄÃæ´´¤Ë°ìÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿²¬ÎÓ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·Åê¼ê¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡4¡½2¡£Ìµ»àËþÎÝ¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç²£Àî¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤¿Á¥Ç÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤Ç÷¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£4ÈÖ¡¦ºÙÀî¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤òÃæÈô¡¢Ê¡±Ê¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶»Â¤ê¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿28ºÐ±¦ÏÓ¤Ï¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖÁ¥Ç÷¤Î15µå¡×¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¤ÎGÅÞ¤«¤éÂç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¢§²£Àî¡¡¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Á¥Ç÷¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£