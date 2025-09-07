『薬屋のひとりごと』公式レシピ、1ヶ月ぶりの新作公開 1巻登場の娼館の酒ノンアル版「新作きた！」
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の原作公式Xが6日、「麦稈（むぎわら）の二層モクテル」公式レシピを紹介。1ヶ月ぶりの新作公開に反響が寄せられている。
【写真】1巻登場の娼館の酒ノンアル版…1ヶ月ぶりに新作が公開された『薬屋のひとりごと』公式レシピ
投稿は「硝子の器に上と下、色の違う酒が注がれているのは見目がよい。客を喜ばせる小ねたとして使えば怪しまれることなく、妓女はその下の層だけを麦稈で飲んだ。」と原作1巻23話「麦稈」の一節を引用してレシピ公開先を紹介した。
レシピは、「薬屋のひとりごと料理連載」を企画しているファッション誌『S Cawaii!』の公式サイトで配信されたもので、原作者の日向夏氏が監修。「薬屋のひとりごと」公式レシピ担当として真楠ヨウ氏が考案している。今回は、花街の娼館で妓女が客の男に飲ませた二層の酒を、ノンアルコール版で紹介。写真とともに調理工程を説明している。
また原作公式Xでは、「新作 #薬屋レシピ 公開！」との書き出しで、先の投稿を引用。「作中で花街の妓女が客の男に飲ませた毒入りのお酒を、みかんジュースと紅茶でつくったノンアルコールバージョンのレシピです もちろん毒もなし」とユーモアたっぷりに紹介し、「週末のお楽しみに、ぜひご家庭でお試しください」と呼びかけた。
この投稿に、ネット上では「新作きた！」「これも美味しそう」「これもやってみよう」と反響が寄せられている。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。
