「VAR見ないと分からないんですかね！」日本vsメキシコ戦終盤で起きた“ドグソ見逃し”に冷静な元日本代表解説者も苦言連呼！「ほんとふざけんな、あり得ねぇだろって」
普段は冷静な名解説者も思わずエキサイトする場面だった。
現地９月６日、日本代表は米西海岸オークランドでメキシコ代表との一戦に臨んだ。日本は序盤からペースを掴んで優位にゲームを進めながらも、前半を０−０で終える。後半はさらにギアを上げて押し込みたいところだったが、逆にメキシコに劣勢を強いられる時間帯もあり、最後までゴールを割れずに０−０でゲームを終えた。
スタジアムが騒然となったのは、後半アディショナルタイムのワンプレーだ。完全に抜け出したFW上田綺世が後ろから追うＤＦセサール・モンテスにタックルを仕掛けられ、ビッグチャンスを阻まれたのである。明らかに後方から右足を蹴られており、いわゆるドグソ（決定的得点機会の阻止）だった。
しかし、主審がモンテスに提示したのはイエローカード。主将のMF遠藤航は執拗に食い下がったが、判定は覆らない。しばらくしてようやくVARチェックの指示を受けた主審はモニターで状況を確認。あっさりイエローを撤回し、レッドカードに変更したのである。
この一連の動きに苦言を呈したのが、ライブ中継した『U-NEXT』で解説を務める元日本代表の戸田和幸氏だ。ファウルが起こった時点から「レッドで間違いないです」と断言していた戸田氏は、主審がVARで判定を覆した瞬間にシフトチェンジ。「VAR見ないと分からないんですかね！ こんなこと言っちゃ怒られちゃいますけど、普段はあまり言わないんですが、代表戦だから言います。先にレッドで確認するならわかりますけど、今のプレーで先にイエロー出すってあるんですかね？」と呆れ果てた。
さらに戸田氏は「僕がピッチにいたら、ほんとふざけんな、ってめちゃくちゃ詰め寄ってると思いますよ。こんなのあり得ねぇだろって」とヒートアップ。フリーキックの位置も実際よりかなり後ろに設定され、同じく解説を担当した元日本代表の中澤佑二氏が「だいぶ後ろですからね、これは」と指摘すると、戸田氏も「何やってんだって話ですよ。VAR見てるんだからもっと前にすればいいわけですよ。ほんとふざけてる。全然違いますもん」と突っ込んだ。
北米遠征を敢行中の日本代表は、次戦でアメリカ代表と対戦。この日韓国に０−２で敗れた“ホストカントリー”と現地火曜日にコロンバスであいまみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
