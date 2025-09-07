「バスといえば、富山と石川」――。

両県には国内の観光・路線バス製造を一手に担う２社が本社と製造拠点を置く。バスの聖地化を目指す動きもあり、一般市民にはなじみのない隠れた強みが、両県の新たなＰＲ材料になる日も近いかもしれない。（吉武幸一郎）

マイクロバスを除く国内の観光・路線バスは現在、日野自動車、いすゞ自動車、三菱ふそうトラック・バスの３社が生産を手がける。このうち、日野といすゞの車体は両社が折半出資する「ジェイ・バス」（石川県小松市串町）が、三菱ふそうの車体は「三菱ふそうバス製造」（富山市婦中町道場）が製造している。

１台ごとこだわり

ジェイ・バスは石川県小松市で観光バスを、宇都宮市で路線バスを中心に、三菱ふそうバス製造は富山市ですべてのバスを造る。

「バスは造り始めからお客様の社名が入っており、常にお客様を意識しながら、安全に品質最優先を心がけ、どこに出しても恥ずかしくない自慢の１台を送り出しています」。ジェイ・バスの馬場達雄製造部長（５５）は力を込める。

小松工場は、東京ドームがすっぽりと入る広大な敷地を有し、建物は一棟にすべての作業工程が収まる。完成まで車体を屋外に出さず、風雨による劣化を防ぎ、１日最大９台、年間最大１９００台の製造能力がある。同社は今年度、大型・中型バスの車体製造で、６８・４％のシェア（市場占有率）（７月末時点）を誇る。

バスは座席や装飾、スイッチの位置など、１台ごとに顧客のこだわりが随所に詰まる。大型観光車１台に必要な約２５００種類の部品のうち、１５００種類は顧客専用の部品だといい、馬場部長は「バス造りは手作業がほとんどで、作業員１人あたりの作業時間も長い。１台１台に並々ならぬ情熱を注いでいる」と解説する。

丸ごと防サビ

小松工場の大きな強みが、組み立てたボディーの防サビの電着塗装工程だ。屋根や床など、部品ごとの塗装だと、組み立ての溶接時に塗装が削れるなどして傷む。工場には３００トンの溶液が入るプールがあり、組み立てたボディーを丸ごと漬けることで、均一に塗装し、品質向上につなげている。

ボディーはその後、顧客ごとのデザインに手作業でペイントし、足回りのシャシーと合体。ドアやガラスを取り付け、内装を整えると、各種点検が行われ、出荷となる。工場では約４７０人の作業員が日々汗を流し、受注から納品までの期間は４５日程度という。

馬場部長は石川県に製造拠点がある利点について、「高速道路のインターチェンジや空港、駅、港が近く、日本の中心近くにも位置しており、物流面で有利」と説明。その上で、「この地から国民の移動の足を支え続けたい」と意気込む。

全国から来県

貸し切りバス事業と旅行業を手がける中部観光（富山市黒崎）は新型コロナ禍で苦境にあえぐ２０２１年７月、「富山県バス聖地化プロジェクト」と題し、バスの製造工場や整備工場を巡るツアーを初開催。以降、２２年を除いて毎年開き、即日完売も出るほど人気のツアーとなった。

発案者の山崎翔一郎専務取締役（３７）は「富山はバス関連産業が集積している」と話す。実際、県内には三菱ふそうバス製造のほか、バス用座席製造で大半のシェアを持つ天龍工業（富山市婦中町道場）や、バスの解体処理を担う日本総合リサイクル（高岡市伏木）がある。

ツアーを始めて以降、バスマニアの間で評判が広まり、会社ＳＮＳのフォロワーは４倍超の１６００人に増えた。山崎専務取締役は「北海道から九州まで幅広く参加者が集まる。普段は富山に来る機会がなくても、ツアーを機にバス以外の富山の魅力に気づいてもらうきっかけ作りができている」と胸を張る。

ツアーは来年以降も継続して開催する予定だ。山崎専務取締役は「千里浜なぎさドライブウェイ（石川県羽咋市、宝達志水町）をバスで走るという北陸ならではの要素も取り入れたい」と明かし、「北陸は本来、産業観光の特色があるエリア。バスを入り口に新たな観光資源の発掘を進める」と話していた。