◇プロ野球パ・リーグ オリックス 3-2 日本ハム(7日、京セラドーム)

ここまで敵地で2連敗中だった日本ハム。序盤に幸先よく先制するも、終盤に逆転を許し、痛恨の3連敗を喫しました。

今季初先発となったオリックス・山下舜平大投手の前に初回から三者連続三振とされた日本ハム打線。しかし2回に連続四球で2アウト1、2塁の好機をつかむと、田宮裕涼選手のタイムリーで1点を先制しました。さらに5回には清宮幸太郎選手が第10号ソロで得点を追加。ここまで山下投手の前に11個の三振を奪われるも、好機を逃さず2点リードとします。

しかし日本ハムの先発・福島蓮投手が5回、ヒットと四球で2アウト1、2塁のピンチを招くとタイムリーを浴び1失点。さらに6回には1アウトから連打で2、3塁のピンチを招き降板となりました。ここで打席に迎えた宗佑磨選手に対しては2番手・宮西尚生投手が登板し、2アウトまで持ち込むも、ここでマウンドは3番手・玉井大翔投手にスイッチ。この2アウト2、3塁のピンチから紅林弘太郎選手にタイムリーを浴び同点に追いつかれました。

さらに7回にはここまで無失点試合を続けてきた4番手・齋藤友貴哉投手が1アウト1、3塁のピンチから代打・西野真弘選手のタイムリーを浴び失点。勝ち越しを許すと、打線は反撃ならず、3連敗を喫しました。