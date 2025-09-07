休みが終わる絶望とそれにぴったりの表情をした猫ちゃんが話題となっています。投稿は31万回以上表示され「かわいぃ…（毎日これや…）」「今これ」とのコメントが寄せられていました。

【写真：休み明け、横になっている猫の『表情』を見てみたら…】

絶望の表情だけど可愛い

Xアカウント「こんぶ」に投稿されたのは、絶望をうまく表現した猫ちゃんの顔。横になったこんぶちゃんが、半開きの目で、舌が少し出ている、力の抜けた表情をしています。投稿者さんはこんぶちゃんの写真に「休みが終わることを受け入れられない……」とコメントを載せていましたが、なんともぴったりの表情です。

普段のこんぶちゃんは、おめめがくりっとしているとても可愛いお顔をしています。ただ、投稿された写真のように、舌が出ていることが多いのだそう。毛づくろいの途中で舌をしまい忘れる猫はよくいますが、こんぶちゃんは毛づくろいではないときも舌が出ているようです。表情豊かで可愛いこんぶちゃんでした。

力の抜けた表情に共感の声

こんぶちゃんの表情を見たXユーザーたちからは「これは受け入れられない顔してるわw」「今日の仕事終わった俺や…」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「こんぶ」では、こんぶちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「こんぶ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。