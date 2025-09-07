猫を引き取るとき、1匹だけのつもりが思わぬ縁で兄妹そろってお迎えするケースもあります。今回ご紹介するのは、そんな兄妹猫をお迎えして6年が経った飼い主さんのエピソード。いまでは、あの時一緒に連れて帰ってよかったと感じているそうです。

投稿はThreadsにて、31万回以上表示。いいね数は1.5万件を超えました。Threadsユーザーたちからは、「2にゃんで一緒に幸せになれてよかったね」「可愛すぎて泣けました」「なんと幸せな猫たちだろう」などのコメントがたくさん寄せられていました。

兄妹そろってのお迎えから6年

今回、Threadsに投稿したのは「rnyan67」さん。

もともとは白い毛並みの妹猫だけを迎える予定だった、という飼い主さん。しかし「離すと泣いてしまうんです」と言われ、兄猫も一緒に家族に迎えることに。そこから6年。兄妹猫はすっかり飼い主さんご家族にとって大切な存在となった模様。毎日を賑やかにしてくれているそうです。

兄妹猫は、ふたりとも甘えん坊な性格。飼い主さんの足にべったりくっつくことも日常茶飯事なようです。飼い主さんにべったりくっついている様子は、見ているこちらまで穏やかな気持ちにさせてくれます。いつも寄り添ってくれる姿に、飼い主さんは「やっぱり兄妹で迎えてよかった」と改めて感じているそうです。

…ただ、あまりにもくっついて離れないため、飼い主さんの足は痺れることが多々ある様子。赤ちゃんのミルクの時間には、頑張って引き剥がしているそうです。何はともあれ、ふたりが幸せそうで何よりです。

コメント欄には兄弟猫が大集合！

兄妹そろってお迎えされ、幸せな日々を過ごしている猫ちゃんたち。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、たくさんのいいねとコメントが寄せられました。投稿のコメント欄には、同じように兄妹猫でお迎えされた子たちが大集合。可愛い兄妹猫たちでコメント欄が埋め尽くされました。これからも兄妹仲良く、幸せに暮らしてほしいですね。

